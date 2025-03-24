Открытое горение в элитном ЖК «Роза Росса» ликвидировано

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Загорание отделки и имущества ликвидировано (архивное фото)
Загорание отделки и имущества ликвидировано (архивное фото) Фото:

Открытое горение на шестом этаже строящегося здания элитного жилищного комплекса «Роза Росса» в центре Москвы ликвидировано. Об этом сообщили URA.RU источники в оперативных службах.

«Открытое горение ликвидировано», — заявил источник в оперслужбах в беседе с URA.RU. Отмечается, что загорание на шестом этаже, загорание отделки и складируемого имущества также ликвидированы. Идет проливка конструкций.

Ранее стало известно о крупном пожаре в строящемся здании ЖК «Роза Росса» в центре Москвы. Информация о пострадавших отсуствует.

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Открытое горение на шестом этаже строящегося здания элитного жилищного комплекса «Роза Росса» в центре Москвы ликвидировано. Об этом сообщили URA.RU источники в оперативных службах. «Открытое горение ликвидировано», — заявил источник в оперслужбах в беседе с URA.RU. Отмечается, что загорание на шестом этаже, загорание отделки и складируемого имущества также ликвидированы. Идет проливка конструкций. Ранее стало известно о крупном пожаре в строящемся здании ЖК «Роза Росса» в центре Москвы. Информация о пострадавших отсуствует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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