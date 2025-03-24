Открытое горение в элитном ЖК «Роза Росса» ликвидировано

Открытое горение на шестом этаже строящегося здания элитного жилищного комплекса «Роза Росса» в центре Москвы ликвидировано. Об этом сообщили URA.RU источники в оперативных службах.
«Открытое горение ликвидировано», — заявил источник в оперслужбах в беседе с URA.RU. Отмечается, что загорание на шестом этаже, загорание отделки и складируемого имущества также ликвидированы. Идет проливка конструкций.
Ранее стало известно о крупном пожаре в строящемся здании ЖК «Роза Росса» в центре Москвы. Информация о пострадавших отсуствует.
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