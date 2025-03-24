Baza: при реконструкции мурманского аэропорта пропали 2 млрд рублей

Более двух миллиардов рублей пропали в ходе реконструкции аэропорта Мурманска. По информации telegram-каналов, за два года после заключения контракта работы продвинулись лишь на 5%.
«При реконструкции аэропорта Мурманска пропало более двух миллиардов рублей», — пишет telegram-канал Baza. Работы начались в 2022 году, когда ФКУ «Ространсмодернизация» заключила контракт более чем на четыре миллиарда рублей с компанией «Промстройсервис».
Спустя два года работа была выполнена только на 5%, отметили в канале. Прокуратура выявила, что «Промстройсервис», занимавшаяся реконструкцией, не следила за выполнением работ и выводила средства в теневой оборот через аффилированные компании и физических лиц. Так, «Промстройсервис» заключи ряд договоров субподряда с несколькими компаниями, но работы фактически не выполнялись.
Сейчас «Промстройсервис» обязан вернуть «Ространсмодернизации» неотработанный аванс в размере 2,38 миллиардов рублей. В ходе разбирательств на фирму был дополнительно наложен штраф в 10,4 миллионов рублей. Следствие рассматривает действия компании как мошенничество в особо крупном размере.
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