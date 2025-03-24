МГЕР и «Волонтерская Рота» провели акцию к годовщине бомбардировок Югославии

Молодежная гвардия «Единой России» вместе с организацией «Волонтерская Рота» провели мемориальную акцию у посольства Сербии в Москве, посвященную 26-й годовщине начала бомбардировок Югославии НАТО. Акция собрала более 300 человек, сообщили в пресс-службе ЕР.
«МГЕР и „Волонтерская Рота“ провели акцию у посольства Сербии к 26-й годовщине начала бомбардировок Югославии. Она собрала более 300 человек», — написали на официальном сайте партии.
В рамках акции участники использовали плакаты с символом мишени Target, выразив свой протест против бомбардировок НАТО. Также был установлен портрет Милицы Ракич, трехлетней девочки, ставшей символом детских жертв бомбардировок. К портрету ребенка возложили цветы.
«Бомбардировки Югославии — не единичный случай жестокой войны альянса против мирного населения. Это доказывают и события на Донбассе. Войска НАТО не щадят никого. Страны НАТО — пособники нацистов. Их оружие убивает детей!» — подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов.
Силы НАТО 26 лет назад начали операцию под кодовым названием «Союзническая сила», в ходе которой было осуществлено бомбардирование Югославии. Авиаудары продолжались в течение 78 дней и затронули как военные, так и гражданские объекты. Действия были проведены без одобрения Совета Безопасности ООН, что является серьезным нарушением международного права и представляет собой акт агрессии в отношении суверенного государства. В результате этой операции погибли сотни мирных жителей, было положено начало концу Союзной Республики Югославия и нанесен значительный экологический ущерб территории нынешней Сербии.
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