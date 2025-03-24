«Град» сорвал атаку ВСУ на ключевом направлении в ДНР

Минобороны: ВС РФ «Градом» сорвали атаку ВСУ на красноармейском направлении
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Расчет «Града» нанес удар по живой силе и технике ВСУ
Расчет «Града» нанес удар по живой силе и технике ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Атаку Вооруженных Сил Украины на красноармейском направлении прервал обстрел ВС РФ из реактивной системы залпового огня «Град» по танковым подразделениям и личному составу. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 „Град“ 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск „Центр“ нанес артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы противника», — передает ведомство. Там уточнили, что ВС РФ успешно предотвратили попытку нападения на позиции российских войск в районе Красноармейска.

В ходе атаки артиллерийские подразделения развернули боевую машину. Они также осуществили обстрел из 122-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов на дистанцию свыше 15 километров по указанным целям.

Ранее в Минобороны сообщили, что в зоне операций группировки «Центр» на территории ДНР украинские военные за сутки потеряли более 500 военнослужащих. Кроме того, Вооруженные силы Украины лишились четырех бронированных машин, двух артиллерийских систем и семи автомобилей, передает «Национальная служба новостей».

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Атаку Вооруженных Сил Украины на красноармейском направлении прервал обстрел ВС РФ из реактивной системы залпового огня «Град» по танковым подразделениям и личному составу. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 „Град“ 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск „Центр“ нанес артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы противника», — передает ведомство. Там уточнили, что ВС РФ успешно предотвратили попытку нападения на позиции российских войск в районе Красноармейска. В ходе атаки артиллерийские подразделения развернули боевую машину. Они также осуществили обстрел из 122-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов на дистанцию свыше 15 километров по указанным целям. Ранее в Минобороны сообщили, что в зоне операций группировки «Центр» на территории ДНР украинские военные за сутки потеряли более 500 военнослужащих. Кроме того, Вооруженные силы Украины лишились четырех бронированных машин, двух артиллерийских систем и семи автомобилей, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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