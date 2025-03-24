Ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат жильем до 1 апреля

Депутат Колунов: регионы обеспечат ветеранов ВОВ жильем до 1 апреля
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Ветераны ВОВ получат по квартире
Ветераны ВОВ получат по квартире Фото:

Власти российских регионов до 1 апреля 2025 года обеспечат жильем всех ветеранов Великой Отечественной войны, а также членов семей погибших или умерших участников войны, которые состоят на учете. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«До 1 апреля текущего года жильем будут обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших или умерших участников войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Поколение, спасшее нас от фашистской нечисти и подарившее нам жизнь, — наши герои. Мы обязаны им всем, что имеем сегодня. И обязательно продолжим работать над мерами поддержки для ветеранов и их семей», — сказал Колунов РИА Новостям.

Инициатива по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей является частью широкой программы государственной поддержки этой категории граждан. Ранее, в рамках празднования годовщины Великой Победы, было объявлено о выплате 80 тысяч рублей ветеранам, узникам концлагерей и другим категориям, связанным с военным временем.

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Власти российских регионов до 1 апреля 2025 года обеспечат жильем всех ветеранов Великой Отечественной войны, а также членов семей погибших или умерших участников войны, которые состоят на учете. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. «До 1 апреля текущего года жильем будут обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших или умерших участников войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Поколение, спасшее нас от фашистской нечисти и подарившее нам жизнь, — наши герои. Мы обязаны им всем, что имеем сегодня. И обязательно продолжим работать над мерами поддержки для ветеранов и их семей», — сказал Колунов РИА Новостям. Инициатива по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей является частью широкой программы государственной поддержки этой категории граждан. Ранее, в рамках празднования годовщины Великой Победы, было объявлено о выплате 80 тысяч рублей ветеранам, узникам концлагерей и другим категориям, связанным с военным временем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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