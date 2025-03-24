Полицейского-репера уволили за матерный трек «МВД — не мое»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полицейский-рэпер с 2017 года служил в одном из отделов московской полиции при метрополитене
Полицейский-рэпер с 2017 года служил в одном из отделов московской полиции при метрополитене Фото:

Московский полицейский, занимающийся написанием рэпа, оказался в центре внимания после публикации композиции «МВД — не мое». Как сообщает РИА Новости, коллеги правоохранителя выразили обеспокоенность содержанием его треков, в которых присутствует ненормативная лексика и пропаганда наркотиков.

Помимо скандальной композиции, полицейский регулярно публиковал другие треки в социальных сетях, где он выражал свое отношение к работе в органах и общественным проблемам. Эти публикации также стали объектом проверок со стороны его начальства.

Из-за скандального творчества сотрудник МВД лишился работы. Экс-полицейский попытался оспорить свое увольнение через суд, но проиграл дело. Решение начальства признано законным. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский полицейский, занимающийся написанием рэпа, оказался в центре внимания после публикации композиции «МВД — не мое». Как сообщает РИА Новости, коллеги правоохранителя выразили обеспокоенность содержанием его треков, в которых присутствует ненормативная лексика и пропаганда наркотиков. Помимо скандальной композиции, полицейский регулярно публиковал другие треки в социальных сетях, где он выражал свое отношение к работе в органах и общественным проблемам. Эти публикации также стали объектом проверок со стороны его начальства. Из-за скандального творчества сотрудник МВД лишился работы. Экс-полицейский попытался оспорить свое увольнение через суд, но проиграл дело. Решение начальства признано законным. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...