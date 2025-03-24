Полицейского-репера уволили за матерный трек «МВД — не мое»

Московский полицейский, занимающийся написанием рэпа, оказался в центре внимания после публикации композиции «МВД — не мое». Как сообщает РИА Новости, коллеги правоохранителя выразили обеспокоенность содержанием его треков, в которых присутствует ненормативная лексика и пропаганда наркотиков.
Помимо скандальной композиции, полицейский регулярно публиковал другие треки в социальных сетях, где он выражал свое отношение к работе в органах и общественным проблемам. Эти публикации также стали объектом проверок со стороны его начальства.
Из-за скандального творчества сотрудник МВД лишился работы. Экс-полицейский попытался оспорить свое увольнение через суд, но проиграл дело. Решение начальства признано законным.
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