В МИД не стали игнорировать атаку ВСУ на Ростовскую область

Мирошник: обстрелы Ростовской области показывают истинные намерения ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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В МИД РФ заявили, что атаки ВСУ наглядно демонстрируют намерения киевского режима
В МИД РФ заявили, что атаки ВСУ наглядно демонстрируют намерения киевского режима Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Обстрелы Ростовской области со стороны Вооруженных сил Украины демонстрируют стремление киевского режима создать напряженную атмосферу на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«В любом случае, это (атаки на РФ, в том числе на Ростовскую область — прим. URA.RU) непрекращающиеся попытки Киева формировать негативный фон вокруг начавшихся консультаций об урегулировании», — написал Мирошник в своем telegram-канале. По словам Мирошника, президент Украины Владимир Зеленский может говорить то, что хотят услышать в Вашингтоне. Однако действия, предпринимаемые властями Киева, наглядно показывают их истинные цели.

В течение прошедшей ночи были уничтожены почти 30 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России, сообщает Министерство обороны РФ. По 12 дронов уничтожены в воздушном пространстве над Брянской и Ростовской областями, передает «Национальная служба новостей».

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Обстрелы Ростовской области со стороны Вооруженных сил Украины демонстрируют стремление киевского режима создать напряженную атмосферу на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «В любом случае, это (атаки на РФ, в том числе на Ростовскую область — прим. URA.RU) непрекращающиеся попытки Киева формировать негативный фон вокруг начавшихся консультаций об урегулировании», — написал Мирошник в своем telegram-канале. По словам Мирошника, президент Украины Владимир Зеленский может говорить то, что хотят услышать в Вашингтоне. Однако действия, предпринимаемые властями Киева, наглядно показывают их истинные цели. В течение прошедшей ночи были уничтожены почти 30 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России, сообщает Министерство обороны РФ. По 12 дронов уничтожены в воздушном пространстве над Брянской и Ростовской областями, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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