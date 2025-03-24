Обстрелы Ростовской области со стороны Вооруженных сил Украины демонстрируют стремление киевского режима создать напряженную атмосферу на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«В любом случае, это (атаки на РФ, в том числе на Ростовскую область — прим. URA.RU) непрекращающиеся попытки Киева формировать негативный фон вокруг начавшихся консультаций об урегулировании», — написал Мирошник в своем telegram-канале. По словам Мирошника, президент Украины Владимир Зеленский может говорить то, что хотят услышать в Вашингтоне. Однако действия, предпринимаемые властями Киева, наглядно показывают их истинные цели.
В течение прошедшей ночи были уничтожены почти 30 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России, сообщает Министерство обороны РФ. По 12 дронов уничтожены в воздушном пространстве над Брянской и Ростовской областями, передает «Национальная служба новостей».
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