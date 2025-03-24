Пушилин раскрыл, в какую сторону направляются российские военные

Российские вооруженные силы продолжают наступление в направлении великоновоселковского и угледарского направлений ДНР. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.
«На великоновоселовско-угледарском направлении, скажем, там видим планомерное продвижение, но опять же по лесополосам, как я сказал, наших подразделений», — рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что на различных участках фронта наблюдается активное продвижение российских военных подразделений через лесные массивы, что позволяет им улучшать свои позиции.
По словам Пушилина, поступают обнадеживающие данные относительно ситуации в Часовом Яру. В этом городе продолжаются уличные бои, но получаемая информация указывает на положительные изменения в ходе военных действий.
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