На самом деле каршеринг не экономит деньги, считает автоэксперт
Независимый автоэксперт Сергей Асланян назвал URA.RU главные минусы каршеринга, которые могут привести к гибели даже целой страны. По-настоящему сэкономить на шеринге не удастся, уверен эксперт.
- Вся шеринговая экономика ориентирована на сиюминутную выгоду. Однако ее тотальное распространение в перспективе может уничтожать целые страны. «Шеринговая экономика ориентирована на сиюминутную выгоду. А дальше нам не важно ничего, что будет после нас. Если таких людей становится много, то умирает сначала отрасль, а потом целая страна», — считает Асланян. Однако эксперт допускает существование такого вида шеринга, как «довеска» к другим формам владения.
- На самом деле каршеринг не способен сэкономить вам деньги. Это просто признак лени и роскоши. «В моменте выгода от шеринга убыточна на фоне общественного транспорта», — подчеркнул автоэксперт.
Любители шеринговых машин рискуют остаться без колес в случае отсутствия денег
- При отсутствии денег автовладельцы выиграют от собственного автомобиля. У них всегда «под окнами» есть машина, на которой можно отправиться в путь. Каршеринг же удобен только при наличии денег. «Это очень удобно, пока у вас есть деньги. Если денег нет, то вы остаетесь без машины, без ничего», — говорит Асланян.
- Арендаторы, как правило, не заботятся о таких авто. «Когда у тебя шеринговая машина ты о ней не заботишься. И тот, кто перед тобой на ней ездил, точно такой же, он тоже о ней не заботится. Ты сел в нее, у нее отлетели колеса. И ты убился», — приводит автоэксперт пример худших последствий использования каршеринга.
- Часто каршерингом пользуются просто поверхностные люди, которые не хотят обременять себя вообще ничем, что негативно характеризует любителя такого типа пользования автомобилем. «Когда у вас шеринговое владение автомобилем это поверхностность одноклеточного существа, не готового, как кажется поначалу, обременять себя лишним, но на самом деле не готового обременять себя ничем. Человек, который не хочет открытий, знаний, опыта и связанных с этим мучений, потому что опыт это всегда результат труда», — предполагает Асланян психологию любителей шеринговых авто.
В мае аналитики заявляли, кто в будущем каршеринг исчезнет как самостоятельный бизнес. Уже сейчас в этой отрасли наблюдается ряд проблем, пишет
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