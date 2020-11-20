Звезду сериалов Людмилу Князеву нашли мертвой в своей квартире

Полицейские обнаружили актрису в квартире на северо-востоке Москвы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве в собственной квартире найдена мертвой 82-летняя киноактриса Людмила Князева. Первой забила тревогу внучка актрисы, которая забеспокоилась из-за того, что пожилая родственница долго не отвечала на звонки.

«В полицию обратилась внучка актрисы, которая сообщила, что ее бабушка долго не выходит на связь и не отвечает на звонки. По прибытии в квартиру на Снежной улице было найдено тело 82-летней актрисы», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства уточнил, что смерть актрисы не имеет криминального характера.

Следственный комитет (СК) проводит проверку по факту смерти Князевой. Тело женщины направили на медицинскую экспертизу для установления причин случившегося,пишет агентство Nation News.

Людмила Князева снялась в большом количестве сериалов. преимущественно она играла характерные эпизодические роли — старушек и соседок. Наиболее известные ее работы в сериалах «Глухарь», «Москва. Три вокзала», «Мент в законе», «Адвокат» и «Следствие любви». Наибольшую известность Людмиле Николаевне принесла роль бабушки в популярном шоу «Наша Russia», пишет «Пятый канал».