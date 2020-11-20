Блогерша не оценила еду от шеф-повара Фото: Александр Мамаев © URA.RU

16-летняя блогерша Чарли Дамелио, на которую в TikTok подписано около 100 миллиона человек, лишилась миллиона своих подписчиков, после того как выложила в Сети видео семейного ужина. Девушка вела себя крайне неуважительно по отношению к родителям и приглашенному ею же гостю — блогеру Джеймсу Чарльзу.

Девушка периодически строила гримасы за столом, все время спрашивала есть ли дома наггетсы, несмотря на то, что на стол семье подали блюда от шеф-повара. Поклонники решили, что Чарли совсем не умеет себя вести.

В конце ролика блогерша пожаловалась своему другу, что за год ее аккаунт не набрал 100 миллионов подписчиков. В ответ Джеймс Чарльз вежливо поинтересовался — неужели Чарли мало 95 миллионов поклонников? Видео получило 103 тысячи дислайков.

После этого видео от TikTok-аккаунта Чарли отписались более миллиона человек. Сама она пыталась оправдаться тем, что «произошло недопонимание». Ролик девушка в итоге удалила из своего аккаунта, однако осталась запись другого, не менее нелицеприятного момента семейного ужина.