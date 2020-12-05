Россияне вновь стали меньше платить за свет и тепло Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Доходы от экспорта нефти, которые составляют почти треть российского бюджета, в ближайшем будущем начнут снижаться. В Минфине РФ предположили, что мировая экономика, возможно, уже прошла период пикового потребления углеводородов. Тем не менее, цены «черное золото» продолжают расти на протяжении месяца. Североатлантическая нефть Brent сейчас торгуется за 49,05 долларов за баррель (+0,70%), WTI — 46,09 долларов за бочку (+0,99%).

К концу года курс рубля перестало штормить. По данным Московской биржи, за доллар предлагают 74,05 рубля (-0,40), за евро — 89,80 (-0,60). Однако ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич предсказал, что курс доллара в первом полугодии 2021 года может снизиться до 70 рублей.

Ситуация в России

Россияне с декабря начнут получать уведомления о положенных им соцвыплатах, пособиях и льготах в личном кабинете на портале госуслуг. Соответствующее постановление утверждено премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Для получения данной услуги россиянам необходимо дать согласие на уведомления.

Банки, где хранятся страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, не должны иметь просроченных долгов по депозитам. Такое постановление приняло правительство РФ, документ уже вступил в силу.

Россияне с ухудшением эпидемиологической обстановки этой осенью вновь стали меньше платить за свет и тепло. Энергетики говорят, что отчасти рост задолженности объясняется действием моратория на штрафы за неуплату, который правительство ввело весной. Снижение собираемости платежей отразиться на инвестпрограммах компаний и способствовать росту аварийности на объектах, предупреждают они.

Что происходит в мире

Призыв США к ЕС и ФРГ наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток-2» является политической агрессией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала Вашингтон играть по правилам.

Венесуэле грозит острая нехватка бензина. В связи с этим Иран направил к берегам Венесуэлы порядка десяти танкеров с топливом. Это самое большое число судов с горючим, которое Иран когда-либо единовременно направлял в Венесуэлу.

Прогнозы и мнения экспертов

Предложение РАНХиГС увеличить трудовой стаж для выхода на пенсию и отчислять больше взносов в ПФР — экономически бессмысленные. Таким мнением с URA.RU поделился экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. Любые инициативы, направленные на то, чтобы забирать деньги у граждан, обречены на провал, отметил собеседник агентства.

Россиянам не стоит гадать, какими будут курсы доллара и евро в ближайшее время. Вместо этого нужно хранить сбережения в валюте, а кредиты брать в рублях, советует Кривелевич. Он подчеркнул, рассчитывать на ослабление валют не стоит. Экономист предупредил, что в 2021 году цены в магазинах продолжат расти, а доходы населения продолжат снижаться.