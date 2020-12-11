11 декабря 2020

США оказались на грани раскола

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Аллен Уэст предлагает создать Союз штатов, который будет соблюдать Конституцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Соединенных Штатах Америки предложили создать Союз штатов. Такую мысль высказал председатель Республиканской партии Техаса Аллен Уэст в верховном суде штата, где рассматривался иск о пересмотре результатов выборов президента Америки. Заявление Уэста опубликовано в пятницу на сайте Республиканской партии.

Суд отклонил иск о пересмотре итогов выборов. «Это решение будет иметь далеко идущие последствия для будущего нашей конституционной республики. Возможно, законопослушные штаты должны объединиться и сформировать Союз штатов, который будет соблюдать Конституцию», — прокомментировал итоги заседания Уэст.

Иск Техаса в Верховный суд США поддержали 17 штатов, где у власти находятся члены Республиканской партии, передает телеканал 360. 12 декабря суд отклонил иск, решив, что нет оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в других штатах, сообщает RT.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Демократ Джо Байден получил поддержку 270 членов коллегии выборщиков, что говорит о его победе. Дональд Трамп отказался признавать победу оппонента, однако 24 ноября начал передачу власти Байдену, а 27 ноября согласился покинуть Белый дом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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