30 января 2021

Пресс-секретаря Навального задержали в спецприемнике

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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , арест, заключенный, полиция, наручники, задержание, преступление
Пресс-секретарю блогера Алексея Навального Кире Ярмыш задержали по «санитарному делу» Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Пресс-секретаря блогера Алексея Навального, Киру Ярмыш задержали в специприемнике, где она провела девять суток ареста. Об этом написала в Twitter адвокат Ярмыш, Вероника Полякова.

«[Киру Ярмыш] задерживают по ст. 91 УПК прямо в спецприемнике. Статус подозреваемой по ч.1 ст. 236 УК», — написала Полякова за полчаса до того, как у Ярмыш истекал срок ареста. В статье 91 УПК описаны основания задержания подозреваемых. Статья 236 УК описывает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Ранее по этой статье было возбуждено уголовное дело против организаторов несанкционированных акций 23 января, в связи с созданной ими угрозой распространения коронавируса.

31 января в российских городах ожидаются несанкционированные акции в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. Он был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше» в аэропорту Шереметьево. Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч граждан России. Генпрокуратура РФ напоминает гражданам, что участие в незаконных мероприятиях, применение насилия и другие противоправные действия ведут к уголовной ответственности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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