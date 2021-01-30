Пресс-секретаря Навального задержали в спецприемнике

Пресс-секретаря блогера Алексея Навального, Киру Ярмыш задержали в специприемнике, где она провела девять суток ареста. Об этом написала в Twitter адвокат Ярмыш, Вероника Полякова.
«[Киру Ярмыш] задерживают по ст. 91 УПК прямо в спецприемнике. Статус подозреваемой по ч.1 ст. 236 УК», — написала Полякова за полчаса до того, как у Ярмыш истекал срок ареста. В статье 91 УПК описаны основания задержания подозреваемых. Статья 236 УК описывает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Ранее по этой статье было возбуждено уголовное дело против организаторов несанкционированных акций 23 января, в связи с созданной ими угрозой распространения коронавируса.
31 января в российских городах ожидаются несанкционированные акции в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. Он был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше» в аэропорту Шереметьево. Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч граждан России. Генпрокуратура РФ напоминает гражданам, что участие в незаконных мероприятиях, применение насилия и другие противоправные действия ведут к уголовной ответственности.
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