Таджикистан и Киргизия нашли способ прекратить войну

В зоне конфликта завершились перестрелки
Таджикистан и Киргизия начали отвод техники и военных из зоны вооруженного конфликта на границе. Об этом рассказали в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ).
В погранведомстве рассказали, что ситуация в зоне конфликта стабильная, в прошедшую ночь не было перестрелок и инцидентов. «Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации», — рассказали в ГКНБ. Пограничные подразделения находятся на службе в усиленном режиме, пишет ТАСС.
Ранее URA.RU сообщало, что на границе Киргизии и Таджикистана были перестрелки с использованием минометов. В ходе конфликта пострадали 10 человек.