01 мая 2021

Таджикистан и Киргизия нашли способ прекратить войну

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В зоне конфликта завершились перестрелки Фото:

Таджикистан и Киргизия начали отвод техники и военных из зоны вооруженного конфликта на границе. Об этом рассказали в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ).

В погранведомстве рассказали, что ситуация в зоне конфликта стабильная, в прошедшую ночь не было перестрелок и инцидентов. «Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации», — рассказали в ГКНБ. Пограничные подразделения находятся на службе в усиленном режиме, пишет ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что на границе Киргизии и Таджикистана были перестрелки с использованием минометов. В ходе конфликта пострадали 10 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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