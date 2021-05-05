Bloomberg: страны G7 хотят объединиться против России

Страны Большой семерки — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — объединятся, чтобы противодействовать России. Они обеспокоены наращиванием военных сил на границе с Украиной, передает издание Bloomberg.
«Мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров по противодействию и сдерживанию поведения России. Оно угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в области безопасности киберпространства и дезинформации», — приводит издание слова одного из представителей G7. Также сообщается, что несмотря на происходящее, страны заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с РФ.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран-участниц G7 потратили на обсуждение России и Китая полтора часа. Представитель американского Госдепа рассказал, что дипломаты также поднимали вопрос Украины и Белоруссии, пишет Nation News. Кроме того, по информации «
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