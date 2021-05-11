Зюганов назвал стрельбу в Казани «атакой на Победу»

В России недавно отметили День Победы, а стрельба 11 мая в школе Казани является атакой на Победу. Об этом журналистам заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Только что отметили выдающийся праздник — День Победы. К сожалению, стрельба и взрывы продолжаются не только по всей планете, но и в нашем любимом Отечестве. Атака на нашу Победу идет со всех сторон, как извне, так и изнутри», — цитирует Зюганова «Парламентская газета».
Он считает, что теракт — это попытка запугать общество. По словам Зюганова, все связано с бедами, которые «растут не только из 1941-го, но и 91-го (начало Великой Отечественной войны и распад СССР соответственно — прим. URA.RU)». Политик выразил соболезнования друзьям, родным и близким погибших и пострадавших. Парламентарий отметил, что такое событие является стрессом для страны.
Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал не освещать в СМИ стрельбу в школах, чтобы не провоцировать повторение трагедии. В школе Казани 11 мая стрелок устроил бойню, в результате которой погибли восемь или девять человек, 19 человек пострадали.
Подписывайтесь на URA.RU в