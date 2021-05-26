Власти РФ объявили борьбу за крупные месторождения нефти в ЯНАО

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По версии источника, на участки могут претендовать «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» Фото:

Нефтяные месторождения Логасъеганский и Хараеганский в ЯНАО будут выставлены на аукцион в третьем квартале этого года. Об этом сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

«Участки Логасъеганский и Хараеганский включены в перечень участков недр, выставляемых на аукцион в третьем квартале 2021 года», — сообщил Александр Козлов ТАСС. Суммарные ресурсы нефти на этих участках превышают 235 млн тонн. Глава Минприроды не уточнил, какие нефтяные гиганты претендуют на новые месторождения.

В департамент природно-ресурсного регулирования агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что участки Логасъеганский и Хараеганский не были до конца изучены. В 2019 году Минприроды РФ уже собиралось продать с молотка эти месторождения, но аукцион так и не произошел. Источники агентства предполагают, что данные участки могут заинтересовать «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», так как оба месторождения находятся рядом с активами этих компаний.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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