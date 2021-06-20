Сергей Лавров может уйти с поста главы МИД РФ после выборов в Госдуму, считает Татьяна Становая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Включение министра иностранных дел Сергея Лаврова в федеральный список кандидатов от «Единой России» говорит о его скорой отставке. Об этом заявила политолог, бывший руководитель аналитического департамента Центра политических технологий (ЦПТ) Татьяна Становая.

«Самое удивительное — Лавров номер два [в списке ЕР]. Это почти стопроцентная вероятность отставки с поста министра после выборов. Как депутат он, конечно, никому не интересен, но его политический вес, репутация и роль — это шикарный подарок партии власти», — написала Становая в своем telegram-канале. По ее словам, новым главой МИД может стать действующий заместитель Лаврова Сергей Рябков.

Ранее Становая сообщила, что решение Путина о списке ЕР влияет на выбор преемника на пост главы государства. По ее словам, будущего президента России будут беречь, а не отправлять на выборы в Госдуму.