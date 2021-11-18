Климатологи предупредили о риске подтопления ряда регионов России

В части регионов России изменился режим выпадения осадков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Изменение режима выпадения осадков из-за глобального потепления угрожает подтоплением Санкт-Петербургу, территориям Дальнего Востока, центральной и северной части России. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

«Петербургу сейчас не наводнение, а подтопление угрожает из-за изменения режима выпадения осадков. Дамба есть, и она защищает от наводных явлений. Она защитит в XXI веке и от подъема моря, а то, что там теперь другой режим выпадения осадков из-за изменения климата и глобального потепления, то это нужно приспосабливаться», — сказал URA.RU Алексей Кокорин.

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок в беседе с URA.RU отметил, что дамба не сможет защитить Санкт-Петербург от подъема уровня воды. «Дамба предназначена для ограждения от нагона воды сильным ветром из Балтийского моря, а если будет связанное с глобальным потеплением глобальное затопление или подтопление, то и Петербургу тяжело будет, как и многим низкорасположенным над уровнем моря территориям», — объяснил собеседник агентства.

Климатолог отметил, что вода не успевает сходить после осадков до выпадения новых, из-за чего возникают подтопления. «Это происходит из-за иного режима выпадения осадков. Их не сильно больше, если только немного, процентов 20-30, но из-за режима вода не успевает быстро сойти. В этом виновата либо ливневая канализация, либо особенности берегов, в каком они состоянии», — уточнил эксперт.

Кокорин подчеркнул, что подтопления чаще всего происходят в весенне-летний период, а на Дальнем Востоке — в начале осени. «Основное внимание надо обращать Дальнему Востоку, потому что там все это в наибольшей мере ввиду того, что это не просто выпадение осадков, а муссонные, либо очень мощные циклоны. Там, конечно, люди подготовленные, но там и острее проблема. Если взять все центральную и северную части России, то проблемы одинаковы. Конечно, там не те масштабы, как на Дальнем Востоке, но и подготовленность к ним не та», — заключил он.