Порошенко нужно американское оружие, чтобы побеждать Россию

Петр Порошенко считает, что американское оружие поможет Украине остановить «российскую агрессию» Фото: Официальный сайт президента Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал у США новое оружие оружие для успешной борьбы с Россией. Лидер партии «Европейская солидарность» считает, что американское оружие поможет Украине остановить «российскую агрессию».

«На сегодняшний день мы точно должны получить военную помощь от США. Начиная от контрбатарейных станций для повышения эффективности действий украинской артиллерии и заканчивая станциями радиоэлектронной борьбы. Начиная от зенитных ракет Patriot — и завершая современным летальным оборонительным вооружением, в котором нуждаются украинские вооруженные силы…» — заявил Порошенко в эфире телеканала «Прямой». Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о том, что Россия не планирует вторгаться на Украину, а все попытки США обвинить в этом Москву являются провокацией. Целью этой кампании глава СВР назвал попытку толкнуть Украину к разжиганию нового конфликта на востоке страны.