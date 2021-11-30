В соцсетях пожаловались на ПФР и пропажу трудового стажа. «Сказали, что меня не существует!»

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Клипарт. Сургут, монеты, пенсия, деньги, руки пенсионера
Пользователи соцсетей не понимают, как работает система начисления пенсий Фото:

В связи с изменениями в системе начисления страховой пенсии многие люди жалуются на пропажу десятков лет трудового стажа. А некоторые выяснили, что для назначения минимальной пенсии им придется работать 30 лет вместо 15.

«Для назначения пенсии нужно, чтобы у вас было не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. С 2015 года, чтобы заработать один пенсионный балл, нужно целый год получать один МРОТ. Поэтому те, кто работает недавно и получает минималку, должны будут отработать не 15, а 30 лет. И нередко у многих выпадают десятилетия пенсионного стажа», — сообщает TikTok канал «Честный банкир».

Люди не понимают схему начисления пенсий
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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