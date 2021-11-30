Пользователи соцсетей не понимают, как работает система начисления пенсий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В связи с изменениями в системе начисления страховой пенсии многие люди жалуются на пропажу десятков лет трудового стажа. А некоторые выяснили, что для назначения минимальной пенсии им придется работать 30 лет вместо 15.

«Для назначения пенсии нужно, чтобы у вас было не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. С 2015 года, чтобы заработать один пенсионный балл, нужно целый год получать один МРОТ. Поэтому те, кто работает недавно и получает минималку, должны будут отработать не 15, а 30 лет. И нередко у многих выпадают десятилетия пенсионного стажа», — сообщает TikTok канал «Честный банкир».

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