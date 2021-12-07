Подмосковье накроют ледяные дожди 07 декабря 2021 в 21:52 Размер текста - 17 + Гражданам следует быть внимательнее на гололеде Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Жителей Московской области ждут ледяные дожди. Опасное погодное явление может вызвать средиземноморский циклон, пришедший в европейскую часть России. Ледяные дожди ожидаются на юго-востоке Московской области, а также в Нижегородской, Тульской, Рязанской областях. Неприятным последствием таких дождей является толстая корка льда, которая покрывает все деревья, землю и уличные объекты, передает портал «Подмосковье сегодня». Из-за обледенения ломаются деревья, и обрываются провода. С утра 7 декабря на Москву обрушился сильный снегопад. За несколько часов в городе образовались сугробы, достигающие 15 сантиметров. Последний раз такое количество осадков синоптики фиксировали 70 лет назад. По окончании снегопада метеорологи пообещали Москве похолодание до 20 градусов ниже нуля. Самым морозным днем недели будет пятница, 10 декабря. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Жителей Московской области ждут ледяные дожди. Опасное погодное явление может вызвать средиземноморский циклон, пришедший в европейскую часть России. Ледяные дожди ожидаются на юго-востоке Московской области, а также в Нижегородской, Тульской, Рязанской областях. Неприятным последствием таких дождей является толстая корка льда, которая покрывает все деревья, землю и уличные объекты, передает портал «Подмосковье сегодня». Из-за обледенения ломаются деревья, и обрываются провода. С утра 7 декабря на Москву обрушился сильный снегопад. За несколько часов в городе образовались сугробы, достигающие 15 сантиметров. Последний раз такое количество осадков синоптики фиксировали 70 лет назад. По окончании снегопада метеорологи пообещали Москве похолодание до 20 градусов ниже нуля. Самым морозным днем недели будет пятница, 10 декабря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям