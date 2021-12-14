В Кремле объяснили отказ РФ поддержать резолюцию ООН по климату

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков сказал, что Россия — активный участник климатической повестки Фото:

Проект резолюции ООН по климату является неприемлемым, климатическая повестка не может сдерживать и ограничивать развитие стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Резолюция была полностью неприемлема. Не только Россия [так считает], но и ряд стран нас поддержал. Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие. Причем ограничения поступают из тех стран, которые изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла.

По его словам, Россия не согласна с заявлением Вашингтона. Песков отметил, что Москва является ответственным участником климатической повестки дня. Это один из приоритетов внешней политики страны, эту тему активно обсуждают в правительстве, сказал он.

Ранее Ирландия и Нигер внесли проект резолюции Совета Безопасности ООН «Климат и безопасность», сообщает агентство Nation News. Россия не одобрила документ, пишет «Пятый канал». В постпредстве России при ООН сказали, что это навязываемый Совету документ, предлагающий однобоко подходить к конфликтам и угрозам, что игнорирует остальные аспекты ситуаций. Это попытка создать новый рычаг давления на развивающиеся страны, считают в РФ.

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Проект резолюции ООН по климату является неприемлемым, климатическая повестка не может сдерживать и ограничивать развитие стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Резолюция была полностью неприемлема. Не только Россия [так считает], но и ряд стран нас поддержал. Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие. Причем ограничения поступают из тех стран, которые изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. По его словам, Россия не согласна с заявлением Вашингтона. Песков отметил, что Москва является ответственным участником климатической повестки дня. Это один из приоритетов внешней политики страны, эту тему активно обсуждают в правительстве, сказал он. Ранее Ирландия и Нигер внесли проект резолюции Совета Безопасности ООН «Климат и безопасность», сообщает агентство Nation News. Россия не одобрила документ, пишет «Пятый канал». В постпредстве России при ООН сказали, что это навязываемый Совету документ, предлагающий однобоко подходить к конфликтам и угрозам, что игнорирует остальные аспекты ситуаций. Это попытка создать новый рычаг давления на развивающиеся страны, считают в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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