В Кремле объяснили отказ РФ поддержать резолюцию ООН по климату

Дмитрий Песков сказал, что Россия — активный участник климатической повестки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Проект резолюции ООН по климату является неприемлемым, климатическая повестка не может сдерживать и ограничивать развитие стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Резолюция была полностью неприемлема. Не только Россия [так считает], но и ряд стран нас поддержал. Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие. Причем ограничения поступают из тех стран, которые изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла.

По его словам, Россия не согласна с заявлением Вашингтона. Песков отметил, что Москва является ответственным участником климатической повестки дня. Это один из приоритетов внешней политики страны, эту тему активно обсуждают в правительстве, сказал он.

Ранее Ирландия и Нигер внесли проект резолюции Совета Безопасности ООН «Климат и безопасность», сообщает агентство Nation News. Россия не одобрила документ, пишет «Пятый канал». В постпредстве России при ООН сказали, что это навязываемый Совету документ, предлагающий однобоко подходить к конфликтам и угрозам, что игнорирует остальные аспекты ситуаций. Это попытка создать новый рычаг давления на развивающиеся страны, считают в РФ.