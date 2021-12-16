Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выругался матом во время прямой линии с гражданами, отвечая на вопрос. Прямая трансляция проходит на телеканале «Волгоград 24».
«А то, что транспортная доступность слабая — понимаем. Я думаю с [мэром Волгограда Марченко] Владимиром Васильевичем мы эту задачу решим. ***, понятно, как ее решать», — сказал Андрей Бочаров, отвечая на вопрос о транспортной доступности острова Сарпинский.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выругался матом во время прямой линии с гражданами, отвечая на вопрос. Прямая трансляция проходит на телеканале «Волгоград 24». «А то, что транспортная доступность слабая — понимаем. Я думаю с [мэром Волгограда Марченко] Владимиром Васильевичем мы эту задачу решим. ***, понятно, как ее решать», — сказал Андрей Бочаров, отвечая на вопрос о транспортной доступности острова Сарпинский.