Волгоградский губернатор сматерился во время прямой линии. Видео

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Андрей Бочаров сматерился, пытаясь заявить, что ему известен способ решения проблемы Фото:

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выругался матом во время прямой линии с гражданами, отвечая на вопрос. Прямая трансляция проходит на телеканале «Волгоград 24».

«А то, что транспортная доступность слабая — понимаем. Я думаю с [мэром Волгограда Марченко] Владимиром Васильевичем мы эту задачу решим. ***, понятно, как ее решать», — сказал Андрей Бочаров, отвечая на вопрос о транспортной доступности острова Сарпинский.

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выругался матом во время прямой линии с гражданами, отвечая на вопрос. Прямая трансляция проходит на телеканале «Волгоград 24». «А то, что транспортная доступность слабая — понимаем. Я думаю с [мэром Волгограда Марченко] Владимиром Васильевичем мы эту задачу решим. ***, понятно, как ее решать», — сказал Андрей Бочаров, отвечая на вопрос о транспортной доступности острова Сарпинский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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