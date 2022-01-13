«Ведомости»: власти нашли лазейку для принятия закона о QR-кодах

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Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума, заседание
Если закон не будет принят до 1 февраля, инициативу могут реализовать через подзаконные акты Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Если закон о не будет принят до 1 февраля, то дополнительно его смогут легализовать через другие подзаконные инструменты, например подзаконные акты. Также правительство готовит поправки к законопроекту и внесет их в Госдуму. Об этом журналистам рассказал близкий к правительству источник.

«Если закон не будет принят в установленный срок, а по проекту он должен вступить в силу к 1 февраля, то дополнительно легализовать его можно и через другие инструменты, например подзаконные акты», — заявил собеседник «Ведомостей».

Другой источник издания уточняет, что один из возможных сценариев — сделать закон более рамочным, чтобы не допустить противоречий в инициативе правительства РФ. Глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко объяснил президенту РФ Владимиру Путину, что «законопроектная работа остается в приоритете правительства», а в Госдуме на разных стадиях находится 288 проектов законов.

Госдума приняла федеральный закон о QR-кодах в первом чтении. Затем его направили для обсуждения в регионы. Для работы над законопроектом регионам дали один месяц. Зампред по охране здоровья в Госдуме Сергей Леонов заявил, что отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта о повсеместном введении QR-кодов можно в том случае, если ситуация по COVID в России улучшится.

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Если закон о не будет принят до 1 февраля, то дополнительно его смогут легализовать через другие подзаконные инструменты, например подзаконные акты. Также правительство готовит поправки к законопроекту и внесет их в Госдуму. Об этом журналистам рассказал близкий к правительству источник. «Если закон не будет принят в установленный срок, а по проекту он должен вступить в силу к 1 февраля, то дополнительно легализовать его можно и через другие инструменты, например подзаконные акты», — заявил собеседник «Ведомостей». Другой источник издания уточняет, что один из возможных сценариев — сделать закон более рамочным, чтобы не допустить противоречий в инициативе правительства РФ. Глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко объяснил президенту РФ Владимиру Путину, что «законопроектная работа остается в приоритете правительства», а в Госдуме на разных стадиях находится 288 проектов законов. Госдума приняла федеральный закон о QR-кодах в первом чтении. Затем его направили для обсуждения в регионы. Для работы над законопроектом регионам дали один месяц. Зампред по охране здоровья в Госдуме Сергей Леонов заявил, что отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта о повсеместном введении QR-кодов можно в том случае, если ситуация по COVID в России улучшится.
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