В ПФР раскрыли, когда выплатят повышенную пенсию

03 февраля 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

Пожилым людям не нужно обращаться в отделение ПФР, чтобы получить доплату к пенсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионеры начнут получать проиндексированные на 8,6% выплаты с 3 февраля 2022 года. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области. Выплаты будут приходить по обычному графику. «Неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты по обычному графику с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%», — сообщается на официальном сайте ПФР по Москве и Подмосковью. В учреждении уточнили, что все выплаты придут автоматически. Обращаться в отделение не нужно. Проиндексированные на 8,6% пенсии получат 30,8 миллиона неработающих пожилых людей. В результате повышения страховая пенсия по старости составит в среднем 18 984 рубля — это примерно на 1,5 тысячи рублей больше, чем было ранее. В ПФР напомнили, что прибавка для каждого пенсионера будет индивидуальной и зависеть от размера получаемой выплаты. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в России на 8,6%. Госдума РФ рассмотрела и одобрила поправки сразу в трех чтениях. До этого, 1 января 2022 года, пенсии были проиндексированы на 5,9%, поскольку изначальный прогноз инфляции на 2021 год составлял около 4%, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пенсионеры начнут получать проиндексированные на 8,6% выплаты с 3 февраля 2022 года. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области. Выплаты будут приходить по обычному графику. «Неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты по обычному графику с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%», — сообщается на официальном сайте ПФР по Москве и Подмосковью. В учреждении уточнили, что все выплаты придут автоматически. Обращаться в отделение не нужно. Проиндексированные на 8,6% пенсии получат 30,8 миллиона неработающих пожилых людей. В результате повышения страховая пенсия по старости составит в среднем 18 984 рубля — это примерно на 1,5 тысячи рублей больше, чем было ранее. В ПФР напомнили, что прибавка для каждого пенсионера будет индивидуальной и зависеть от размера получаемой выплаты. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в России на 8,6%. Госдума РФ рассмотрела и одобрила поправки сразу в трех чтениях. До этого, 1 января 2022 года, пенсии были проиндексированы на 5,9%, поскольку изначальный прогноз инфляции на 2021 год составлял около 4%, передает «Национальная служба новостей».