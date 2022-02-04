Вирусолог рассказала, как избежать заражения «Омикроном»

Дезинфекция воздуха, социальная дистанция и ношение масок помогут избежать заражения «Омикроном», сообщила Анча Баранова Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Усиленная циркуляция воздуха в помещении помогает избежать заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. Вирусолог отметила, что благодаря хорошей циркуляции воздуха электрички и поезда метро не являются самыми опасными местами во время пандемии.

«Главный изменяемый параметр, который влиял на количество частиц, садящихся человеку на нос, было не прилегание масок FFP2 (при разговоре прилегание страдает, особенно если орать), а скорость обмена воздуха в помещении! Именно потому электрички, как и поезда метро, оказались не так уж плохи», — пишет Анча Баранова на своей странице в Instagram.

Вирусолог советует открывать окна и включать проточную вентиляцию, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Также она рекомендует приобрести рециркуляторы воздуха. Баранова отметила, что они указаны в рекомендациях Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом. По ее словам, дезинфекция воздуха — практически единственный вариант не заразиться на почте, в аптеке и маленьком офисе. Также она посоветовала не забывать о масках и соблюдении социальной дистанции.

При выборе рециркулятора Баранова советует обратить внимание на то, на какую площадь он рассчитан. «Лучше тут переборщить, чем недоборщить», — пишет Баранова.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что «Омикроном» переболеет 90% населения России и других стран. Он отметил, что многие пациенты не знают, что заразились новым штаммом коронавируса. Это происходит из-за того, что заболевание протекает как сезонное ОРВИ. Признаками «Омикрона» являются головная боль, першение в горле, боль в пояснице, усталость и насморк, сообщают «Дни.ру».

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