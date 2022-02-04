Вирусолог рассказала, как избежать заражения «Омикроном»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Температура и лекарства. Тюмень, таблетки, лекарства, градусник, грипп, простуда, температура, болезнь, орви, лекарства от гриппа, таблетки лекарства, противовирусные средства, высокая температура, covid19, коронавирус, ковид, противовирусное средство, COVID-19, жаропонижающие, парацетомол
Дезинфекция воздуха, социальная дистанция и ношение масок помогут избежать заражения «Омикроном», сообщила Анча Баранова Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Усиленная циркуляция воздуха в помещении помогает избежать заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. Вирусолог отметила, что благодаря хорошей циркуляции воздуха электрички и поезда метро не являются самыми опасными местами во время пандемии.

«Главный изменяемый параметр, который влиял на количество частиц, садящихся человеку на нос, было не прилегание масок FFP2 (при разговоре прилегание страдает, особенно если орать), а скорость обмена воздуха в помещении! Именно потому электрички, как и поезда метро, оказались не так уж плохи», — пишет Анча Баранова на своей странице в Instagram.

Вирусолог советует открывать окна и включать проточную вентиляцию, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Также она рекомендует приобрести рециркуляторы воздуха. Баранова отметила, что они указаны в рекомендациях Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом. По ее словам, дезинфекция воздуха — практически единственный вариант не заразиться на почте, в аптеке и маленьком офисе. Также она посоветовала не забывать о масках и соблюдении социальной дистанции.

При выборе рециркулятора Баранова советует обратить внимание на то, на какую площадь он рассчитан. «Лучше тут переборщить, чем недоборщить», — пишет Баранова.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что «Омикроном» переболеет 90% населения России и других стран. Он отметил, что многие пациенты не знают, что заразились новым штаммом коронавируса. Это происходит из-за того, что заболевание протекает как сезонное ОРВИ. Признаками «Омикрона» являются головная боль, першение в горле, боль в пояснице, усталость и насморк, сообщают «Дни.ру».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Усиленная циркуляция воздуха в помещении помогает избежать заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. Вирусолог отметила, что благодаря хорошей циркуляции воздуха электрички и поезда метро не являются самыми опасными местами во время пандемии. «Главный изменяемый параметр, который влиял на количество частиц, садящихся человеку на нос, было не прилегание масок FFP2 (при разговоре прилегание страдает, особенно если орать), а скорость обмена воздуха в помещении! Именно потому электрички, как и поезда метро, оказались не так уж плохи», — пишет Анча Баранова на своей странице в Instagram. Вирусолог советует открывать окна и включать проточную вентиляцию, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Также она рекомендует приобрести рециркуляторы воздуха. Баранова отметила, что они указаны в рекомендациях Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом. По ее словам, дезинфекция воздуха — практически единственный вариант не заразиться на почте, в аптеке и маленьком офисе. Также она посоветовала не забывать о масках и соблюдении социальной дистанции. При выборе рециркулятора Баранова советует обратить внимание на то, на какую площадь он рассчитан. «Лучше тут переборщить, чем недоборщить», — пишет Баранова. Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что «Омикроном» переболеет 90% населения России и других стран. Он отметил, что многие пациенты не знают, что заразились новым штаммом коронавируса. Это происходит из-за того, что заболевание протекает как сезонное ОРВИ. Признаками «Омикрона» являются головная боль, першение в горле, боль в пояснице, усталость и насморк, сообщают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...