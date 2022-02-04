Сантехники и электрики повысили цены на свои услуги

05 февраля 2022 в 08:08 Размер текста - 17 +

Вызов электрика за 2021 год подорожал на 22% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за роста цен на расходные материалы и инструменты услуги сантехников, электриков и других частных мастеров выросли более чем на 20%. За 2021 год средняя цена вызова частного мастера выросла до 3-5 тысяч рублей. «Средняя стоимость услуг частных мастеров за 2021 год выросла на 20%. Больше всего за год подорожал вызов сантехника — на 25%, до 3,2 тысяч рублей, а также электрика — на 22%, до 5 тысяч рублей. Услуги мастера на час в среднем подорожали на 15%, до 2,7 тысяч рублей, помощника по переезду — на 13%, до 5,5 тысяч рублей», — сообщает «Коммерсант». Рост цен связан не только с увеличением расходов на материалы и инструменты, но и с большим спросом. Потребители стремятся как можно быстрее завершить все ремонтные работы из-за серьезного роста цен на стройматериалы. Эксперты ждут, что ситуация может вызвать приток частных мастеров, что обострит конкуренцию и сдержит рост цен. Ранее президент России Владимир Путин поручил не допустить роста цен на стройматериалы. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы «угрозой номер один» для России, пишет телеканал 360. По данным аналитиков агентства Infoline, за 2021 год цены на стройматериалы выросли более чем на 20%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за роста цен на расходные материалы и инструменты услуги сантехников, электриков и других частных мастеров выросли более чем на 20%. За 2021 год средняя цена вызова частного мастера выросла до 3-5 тысяч рублей. «Средняя стоимость услуг частных мастеров за 2021 год выросла на 20%. Больше всего за год подорожал вызов сантехника — на 25%, до 3,2 тысяч рублей, а также электрика — на 22%, до 5 тысяч рублей. Услуги мастера на час в среднем подорожали на 15%, до 2,7 тысяч рублей, помощника по переезду — на 13%, до 5,5 тысяч рублей», — сообщает «Коммерсант». Рост цен связан не только с увеличением расходов на материалы и инструменты, но и с большим спросом. Потребители стремятся как можно быстрее завершить все ремонтные работы из-за серьезного роста цен на стройматериалы. Эксперты ждут, что ситуация может вызвать приток частных мастеров, что обострит конкуренцию и сдержит рост цен. Ранее президент России Владимир Путин поручил не допустить роста цен на стройматериалы. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы «угрозой номер один» для России, пишет телеканал 360. По данным аналитиков агентства Infoline, за 2021 год цены на стройматериалы выросли более чем на 20%.