Россия ожидает новые санкции от США, однако пока сложно определить, какого характера они будут. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Санкции (со стороны Соединенных Штатов — прим. URA.RU) мы ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России», — сказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Посол отметил, что в Конгрессе США каждый день обсуждают объемы и сроки санкций, однако по поводу их важности и необходимости установлено полное согласие. При этом Антонов не верит, что Вашингтон готов разорвать отношения с Москвой. «Честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения», — заявил посол.
Россия ожидает новые санкции от США, однако пока сложно определить, какого характера они будут. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Санкции (со стороны Соединенных Штатов — прим. URA.RU) мы ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России», — сказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Посол отметил, что в Конгрессе США каждый день обсуждают объемы и сроки санкций, однако по поводу их важности и необходимости установлено полное согласие. При этом Антонов не верит, что Вашингтон готов разорвать отношения с Москвой. «Честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения», — заявил посол. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что введение масштабных санкций Западом против РФ в связи с ситуацией на Украине может привести к полному разрыву отношений России и США. Об этом российский лидер сообщил в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом.