Антонов: Москва ждет новые санкции от Запада. «Ругань, кто больнее ударит по России»

06 февраля 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

Санкции в отношении РФ обсуждаются в Конгрессе США каждый день, сообщил Антонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия ожидает новые санкции от США, однако пока сложно определить, какого характера они будут. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Санкции (со стороны Соединенных Штатов — прим. URA.RU) мы ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России», — сказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Посол отметил, что в Конгрессе США каждый день обсуждают объемы и сроки санкций, однако по поводу их важности и необходимости установлено полное согласие. При этом Антонов не верит, что Вашингтон готов разорвать отношения с Москвой. «Честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения», — заявил посол. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что введение масштабных санкций Западом против РФ в связи с ситуацией на Украине может привести к полному разрыву отношений России и США. Об этом российский лидер сообщил в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия ожидает новые санкции от США, однако пока сложно определить, какого характера они будут. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Санкции (со стороны Соединенных Штатов — прим. URA.RU) мы ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России», — сказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Посол отметил, что в Конгрессе США каждый день обсуждают объемы и сроки санкций, однако по поводу их важности и необходимости установлено полное согласие. При этом Антонов не верит, что Вашингтон готов разорвать отношения с Москвой. «Честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения», — заявил посол. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что введение масштабных санкций Западом против РФ в связи с ситуацией на Украине может привести к полному разрыву отношений России и США. Об этом российский лидер сообщил в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом.