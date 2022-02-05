05 февраля 2022

Антонов: Москва ждет новые санкции от Запада. «Ругань, кто больнее ударит по России»

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Санкции в отношении РФ обсуждаются в Конгрессе США каждый день, сообщил Антонов Фото:

Россия ожидает новые санкции от США, однако пока сложно определить, какого характера они будут. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Санкции (со стороны Соединенных Штатов — прим. URA.RU) мы ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России», — сказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Посол отметил, что в Конгрессе США каждый день обсуждают объемы и сроки санкций, однако по поводу их важности и необходимости установлено полное согласие. При этом Антонов не верит, что Вашингтон готов разорвать отношения с Москвой. «Честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения», — заявил посол.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что введение масштабных санкций Западом против РФ в связи с ситуацией на Украине может привести к полному разрыву отношений России и США. Об этом российский лидер сообщил в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом.

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Россия ожидает новые санкции от США, однако пока сложно определить, какого характера они будут. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Санкции (со стороны Соединенных Штатов — прим. URA.RU) мы ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России», — сказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Посол отметил, что в Конгрессе США каждый день обсуждают объемы и сроки санкций, однако по поводу их важности и необходимости установлено полное согласие. При этом Антонов не верит, что Вашингтон готов разорвать отношения с Москвой. «Честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения», — заявил посол. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что введение масштабных санкций Западом против РФ в связи с ситуацией на Украине может привести к полному разрыву отношений России и США. Об этом российский лидер сообщил в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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