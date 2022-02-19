Зеленский обвинил Россию в срыве его выступления в Мюнхене

19 февраля 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

РФ «поприсутствовала» на конференции в Мюнхене, хоть и официально отказалась, считает Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU Украинский президент Владимир Зеленский обвинил Россию в организации кибератаки на его гарнитуру, которая перестала работать, во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене, трансляция которой велась на YouTube. По его словам, можно сделать вывод, что РФ «присутствует» на конференции. «Кибератака, наверное. Можно мне другую гарнитуру? Вот видите, Россия вроде как не присутствует, а на самом деле здесь», — сказал Владимир Зеленский, когда его гарнитура перестала работать. Ранее сообщалось, что в Кремле раскритиковали Мюнхенскую конференцию, заявив, что она теряет востребованность для РФ. Президент РФ Владимир Путин отказался принимать в ней участие. Американский глава Джо Байден назвал не самым мудрым решение Зеленского посещать конференцию в Мюнхене, передает RT. На конференции украинский лидер заявил, что определился с судьбой Крыма и Донбасса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил Россию в организации кибератаки на его гарнитуру, которая перестала работать, во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене, трансляция которой велась на YouTube. По его словам, можно сделать вывод, что РФ «присутствует» на конференции. «Кибератака, наверное. Можно мне другую гарнитуру? Вот видите, Россия вроде как не присутствует, а на самом деле здесь», — сказал Владимир Зеленский, когда его гарнитура перестала работать. Ранее сообщалось, что в Кремле раскритиковали Мюнхенскую конференцию, заявив, что она теряет востребованность для РФ. Президент РФ Владимир Путин отказался принимать в ней участие. Американский глава Джо Байден назвал не самым мудрым решение Зеленского посещать конференцию в Мюнхене, передает RT. На конференции украинский лидер заявил, что определился с судьбой Крыма и Донбасса.