В Кремле раскритиковали Мюнхенскую конференцию по безопасности

12 февраля 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Для России более привлекателен Валдайский клуб, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мюнхенская конференция по безопасности становится клубом одной точки зрения, поэтому теряет свою востребованность для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что для Москвы более привлекателен Валдайский клуб, где все-таки сталкиваются разные точки зрения. «Я не думаю, что Мюнхенская конференция как дискуссионная площадка теряет свою актуальность. Нет. Она по-прежнему для многих интересна и востребована. Но она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения», — цитирует РИА Новости Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь отметил, что Мюнхенская конференция перестает быть дискуссионным клубом. По его словам, в клубе можно обсуждать только одну точку зрения. По словам Пескова, для России гораздо привлекательнее Валдайский клуб, где все-таки сталкиваются разные мнения. Он выразил надежду, что всегда будут разные, даже диаметрально противоположные точки зрения. Впервые за два года Мюнхенская конференция по безопасности должна состояться в очном формате. Она пройдет 18—20 февраля. Президент РФ Владимир Путин не примет участие в мероприятии. В этом году, 10 февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как глава РФ произнес знаменитую Мюнхенскую речь. В ней он подверг критике внешнюю политику США и идею однополярного мира. Также Путин резко выступил против расширения НАТО и размещения в Восточной Европе американских объектов противоракетной обороны. Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент РФ был прав, когда произносил свою Мюнхенскую речь. По ее словам, все с тех пор все стало только хуже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мюнхенская конференция по безопасности становится клубом одной точки зрения, поэтому теряет свою востребованность для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что для Москвы более привлекателен Валдайский клуб, где все-таки сталкиваются разные точки зрения. «Я не думаю, что Мюнхенская конференция как дискуссионная площадка теряет свою актуальность. Нет. Она по-прежнему для многих интересна и востребована. Но она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения», — цитирует РИА Новости Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь отметил, что Мюнхенская конференция перестает быть дискуссионным клубом. По его словам, в клубе можно обсуждать только одну точку зрения. По словам Пескова, для России гораздо привлекательнее Валдайский клуб, где все-таки сталкиваются разные мнения. Он выразил надежду, что всегда будут разные, даже диаметрально противоположные точки зрения. Впервые за два года Мюнхенская конференция по безопасности должна состояться в очном формате. Она пройдет 18—20 февраля. Президент РФ Владимир Путин не примет участие в мероприятии. В этом году, 10 февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как глава РФ произнес знаменитую Мюнхенскую речь. В ней он подверг критике внешнюю политику США и идею однополярного мира. Также Путин резко выступил против расширения НАТО и размещения в Восточной Европе американских объектов противоракетной обороны. Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент РФ был прав, когда произносил свою Мюнхенскую речь. По ее словам, все с тех пор все стало только хуже.