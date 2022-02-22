В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия в любом случае выступает за диалог, отметил Дмитрий Песков Фото:

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться при наличии конкретных предложений со стороны Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Это (встреча Путина и Зеленского — прим. URA.RU) будет зависеть от содержания контактов и конкретики предложений. В любом случае такие контакты должны быть подготовлены. Диалог приветствуется в любом случае, но не в формате переливания из пустого в порожнее», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Владимир Путин ранее выступил с видеообращением к россиянам, в котором признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого Владимир Зеленский допустил полный разрыв дипломатических отношений России и Украины. Он также отметил, что признание ДНР и ЛНР является основанием для «дальнейшей агрессии» РФ против Украины.

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Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться при наличии конкретных предложений со стороны Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это (встреча Путина и Зеленского — прим. URA.RU) будет зависеть от содержания контактов и конкретики предложений. В любом случае такие контакты должны быть подготовлены. Диалог приветствуется в любом случае, но не в формате переливания из пустого в порожнее», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Владимир Путин ранее выступил с видеообращением к россиянам, в котором признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого Владимир Зеленский допустил полный разрыв дипломатических отношений России и Украины. Он также отметил, что признание ДНР и ЛНР является основанием для «дальнейшей агрессии» РФ против Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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