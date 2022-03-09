Военный эксперт объяснил сроки спецоперации РФ на Украине

09 марта 2022 в 21:39 Размер текста - 17 +

Спецоперация на Украине идет 13 суток Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине идет 13-е сутки и задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным по демилитаризации и денацификации государства, будет выполнена. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Все говорят, что спецоперация идет 13-е сутки, но я, как военный человек, могу сказать, что сделано очень много. Мы двигаемся спокойно и задача будет выполнена», — подчеркнул Анатолий Матвийчук. Военный эксперт добавил, что одной из задач спецоперации является демилитаризация Украины. «Украина была одна из самых развитых республик в военном отношении в СССР, это было южное направление. Там располагались заводы по производству техники и вооружения, особенно ракетной, очень много складов. Там были склады южной группировки вооруженных сил Советского Союза, которые должны были обеспечивать целых несколько фронтовых операций. Наша армия сейчас полностью ликвидирует военную инфраструктуру, которая могла бы позволить украинской получать помощь и восполнять потери. То есть выполняется задача, которую поставил наш президент, провести демилитаризацию, уничтожить всю военную составляющую», — добавил Матвийчук. На брифинге 9 марта официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил об уничтожении за сутки бомбардировочной штурмовой авиацией ВКС России 49 военных объектов, в том числе два пункта управления, 6 зенитно-ракетных комплексов, 4 склада боеприпасов и горючего и 37 районов сосредоточения вооружения военной техники. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спецоперация на Украине идет 13-е сутки и задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным по демилитаризации и денацификации государства, будет выполнена. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Все говорят, что спецоперация идет 13-е сутки, но я, как военный человек, могу сказать, что сделано очень много. Мы двигаемся спокойно и задача будет выполнена», — подчеркнул Анатолий Матвийчук. Военный эксперт добавил, что одной из задач спецоперации является демилитаризация Украины. «Украина была одна из самых развитых республик в военном отношении в СССР, это было южное направление. Там располагались заводы по производству техники и вооружения, особенно ракетной, очень много складов. Там были склады южной группировки вооруженных сил Советского Союза, которые должны были обеспечивать целых несколько фронтовых операций. Наша армия сейчас полностью ликвидирует военную инфраструктуру, которая могла бы позволить украинской получать помощь и восполнять потери. То есть выполняется задача, которую поставил наш президент, провести демилитаризацию, уничтожить всю военную составляющую», — добавил Матвийчук. На брифинге 9 марта официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил об уничтожении за сутки бомбардировочной штурмовой авиацией ВКС России 49 военных объектов, в том числе два пункта управления, 6 зенитно-ракетных комплексов, 4 склада боеприпасов и горючего и 37 районов сосредоточения вооружения военной техники. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках.