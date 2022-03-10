Зеленский подтвердил готовность к прямым переговорам с Путиным

10 марта 2022 в 23:19 Размер текста - 17 +

В офисе Зеленского подтвердили готовность президента к диалогу с Путиным Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский готов говорить с российским президентом Владимиром Путиным напрямую с помощью международных посредников. Об этом заявил замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква. Однако Киев не намерен идти ни на какие компромиссы. «Мой президент готов говорить напрямую с Путиным с помощью международных посредников, но мы не будем идти ни на какие компромиссы в отношении российской позиции в ходе этих переговоров», — сказал Жоква в интервью телеканалу CNN. Россия и Украина уже провели три раунда переговоров после начала спецоперации РФ на Украине. Она была необходима для демилитаризации и денационализации страны. В планы России не входит оккупация территории. Зеленский же уже не раз предлагал Путину встретиться. Однако, как заявляли в Кремле, на данный момент нет понимания, о чем лидеры будут говорить. Однако в скором времени на дипломатическом форуме в Анталье состоится встреча глав МИД двух государств. С просьбой организовать встречу украинского лидера с Путиным власти Украины обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский готов говорить с российским президентом Владимиром Путиным напрямую с помощью международных посредников. Об этом заявил замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква. Однако Киев не намерен идти ни на какие компромиссы. «Мой президент готов говорить напрямую с Путиным с помощью международных посредников, но мы не будем идти ни на какие компромиссы в отношении российской позиции в ходе этих переговоров», — сказал Жоква в интервью телеканалу CNN. Россия и Украина уже провели три раунда переговоров после начала спецоперации РФ на Украине. Она была необходима для демилитаризации и денационализации страны. В планы России не входит оккупация территории. Зеленский же уже не раз предлагал Путину встретиться. Однако, как заявляли в Кремле, на данный момент нет понимания, о чем лидеры будут говорить. Однако в скором времени на дипломатическом форуме в Анталье состоится встреча глав МИД двух государств. С просьбой организовать встречу украинского лидера с Путиным власти Украины обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу.