Си Цзиньпин заявил об ответственности США и КНР перед всем миром

18 марта 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

США и Китай должны сохранять мир во всем мире и не допускать обострения отношений между странами. Такого мнения придерживается председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом он упомянул в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. «Конфликт и конфронтация не в чьих-либо интересах. Мы должны не только вести развитие китайско-американских отношений по правильному пути, но и выполнять свои международные обязанности и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире», — его слова приводит Центральное телевидение Китая на своем официальном сайте. Кроме того, председатель КНР отметил, что украинский кризис не выгоден ни одному человеку, пишет «Федеральное агентство новостей». Мир и безопасность — самое ценное достояние международного сообщества, передает его слова RT. Разговор лидеров двух стран был анонсирован Белым домом. Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Цель действий российской стороны — полная демилитаризация и денацификация этой территории. Телефонный разговор лидеров Китая и США был посвящен именно этому вопросу. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе переговоров Байден предупредит китайского лидера об ответственности в случае оказания поддержки России в этой спецоперации.