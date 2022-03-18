18 марта 2022

Си Цзиньпин заявил об ответственности США и КНР перед всем миром

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, кнр, китай, си цзиньпин
Си Цзиньпин отметил, что Китаю и США лучше не конфликтовать Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США и Китай должны сохранять мир во всем мире и не допускать обострения отношений между странами. Такого мнения придерживается председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом он упомянул в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

«Конфликт и конфронтация не в чьих-либо интересах. Мы должны не только вести развитие китайско-американских отношений по правильному пути, но и выполнять свои международные обязанности и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире», — его слова приводит Центральное телевидение Китая на своем официальном сайте.

Кроме того, председатель КНР отметил, что украинский кризис не выгоден ни одному человеку, пишет «Федеральное агентство новостей». Мир и безопасность — самое ценное достояние международного сообщества, передает его слова RT. Разговор лидеров двух стран был анонсирован Белым домом.

Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Цель действий российской стороны — полная демилитаризация и денацификация этой территории. Телефонный разговор лидеров Китая и США был посвящен именно этому вопросу. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе переговоров Байден предупредит китайского лидера об ответственности в случае оказания поддержки России в этой спецоперации.

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США и Китай должны сохранять мир во всем мире и не допускать обострения отношений между странами. Такого мнения придерживается председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом он упомянул в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. «Конфликт и конфронтация не в чьих-либо интересах. Мы должны не только вести развитие китайско-американских отношений по правильному пути, но и выполнять свои международные обязанности и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире», — его слова приводит Центральное телевидение Китая на своем официальном сайте. Кроме того, председатель КНР отметил, что украинский кризис не выгоден ни одному человеку, пишет «Федеральное агентство новостей». Мир и безопасность — самое ценное достояние международного сообщества, передает его слова RT. Разговор лидеров двух стран был анонсирован Белым домом. Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Цель действий российской стороны — полная демилитаризация и денацификация этой территории. Телефонный разговор лидеров Китая и США был посвящен именно этому вопросу. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе переговоров Байден предупредит китайского лидера об ответственности в случае оказания поддержки России в этой спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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