В США заявили, что Байден хочет войны

25 марта 2022 в 05:38 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден вводит санкции против России, так как не заботится о своих гражданах и втягивает мировое сообщество в противостояние, потому что хочет войны. Такое мнение высказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в эфире телеканала Fox News. «Президент Соединенных Штатов Байден <…> побуждает вмешиваться в это все международное сообщество. Потому что он хочет — он хочет войны», — заявила конгрессвумен. Помимо этого, Тейлор Грин считает, что Байден своими действиями провоцирует ухудшение продовольственного кризиса в США и идет против своих граждан. «Я хочу, чтобы они <…> заботились о защите наших границ, о борьбе с преступностью, неконтролируемой инфляцией и ценами на бензин», — добавила она. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут принимать участие в «боевых действиях на Украине». При этом американский президент Джо Байден пообещал выделить Киеву более 13,6 миллиарда долларов на военную, гуманитарную и экономическую помощь. О наращивании поддержки Украины также заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, страны G7 продолжили поставки оборонительного вооружения Киеву. А США и НАТО договорились направить на Украину советские системы противовоздушной обороны, в том числе комплексы «Оса» и С-300В. Вашингтон также уговаривает Турцию передать Киеву российские ракетные системы С-400 взамен на снятие с Анкары санкций.