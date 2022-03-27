The Guardian: отказ от российского газа станет для ЕС катастрофой

Европа может отказаться покупать у России газ Фото: media.gazprom-neft.ru

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Если Евросоюз откажется от российского газа и перейдет на американское топливо, то это обернется для него климатической катастрофой. Об этом заявила старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан.

Дополнительная поставка Европе 15 млрд кубометров сжиженного природного газа из США, а после рост поставок до 50 млрд кубометров в год продлит срок отказа от ископаемых видов топлива на годы, считает Шихан. «Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива», — цитирует Шихан The Guardian.

Директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел также заявила об угрозе увеличения поставок топлива из США в Европу. Она назвала «смертным приговором» для борцов с климатической ситуацией решение создать новые объекты по экспорту токсичных веществ и продлить срок действия газа метана на десятилетия. По ее словам, это не поможет разобраться с кризисом в Европе. «Утверждение большего количества экспортных терминалов, трубопроводов и производства ископаемого топлива только подливает масла в огонь нашего горящего мира», — заявила Сигел.

США отказались от российского газа и нефти после начала спецоперации на Украине. Также США и Евросоюз ввели против России санкции. Президент РФ Владимир Путин решил продавать газ недружественным странам только за рубли. В их число также входят страны Европы, которым предстоит определиться, будут ли они покупать у России газ в этой валюте. По опросу ВЦИОМ, 76% граждан подержали решение президента РФ, еще 27% респондентов верят, что такие меры помогут укреплению рубля. Санкции против РФ вводят с начала 2000-х, ограничения обострились в последние месяцы. По словам российского лидера, целью санкций является «отмена» России и дискриминация всего русского.

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