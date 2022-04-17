Порт Мариуполя контролируют силы ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Мариупольском порту, зачищенном от националистов, подняли флаг Донецкой народной республики. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

«Порт Мариуполя находится под контролем ДНР. Поднят флаг республики на навигационной вышке Мариупольского морского порта. Также, был проведен очередной этап эвакуации экипажей судов, которых удерживали в порту боевики Азова (запрещенная на территории РФ террористическая организация)», — отмечается в telegram-канале вооруженных сил.

Ранее Минобороны РФ сделало заявление, что ВС России полностью освободили морской порт от нацбатальона. Все заложники, которых удерживали украинские солдаты, освобождены. По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, российская армия освободила город на 98%.

Часть украинских националистов заблокированы на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Быстрому штурму завода препятствует подземный город, а также отдельные здания, рассчитанные на ядерный удар.

Минобороны РФ предложило сдаться украинским боевикам, закрытым на территории предприятия в катастрофическом положении. При этом российская сторона гарантирует каждому сдавшемуся солдату сохранение жизни. Однако от этого предложения они отказались.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по заявлениям народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Люди используются украинской армией в качестве «живого щита», заявляют в ведомствах республик.

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