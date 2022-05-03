Экс-депутат рады: Зеленский намерен стереть Херсон с лица земли

Зеленский отдает приступные приказы в отношении жителей Херсона, заявил экс-депутат Рады Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский намерен стереть Херсон с лица земли, отдавая приказы об уничтожении мирных жителей. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, находящийся в Херсоне.

«Украинские националисты ежедневно обстреливают Херсон и область со стороны Николаева. Для украинских нацистов Херсонская область — это подопытный кролик. Зеленский отдает преступные приказы на уничтожение мирного населения, преследуя цель стереть город с лица земли, и если бы не российские военные и система ПВО, которые встали на защиту города, киевскому режиму удалось бы достичь своих варварских замыслов», — рассказал Журавко РИА «Новости». Помимо этого экс-депутат назвал Зеленского террористом и военным преступником, который обязательно будет наказан.

Ранее в Минобороны РФ заявляли о полном взятии под контроль Вооруженными силами России Херсона и Мелитополя в ходе спецоперации на Украине, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По его словам, безусловный приоритет российской армии заключается в исключении напрасных жертв среди мирного населения.

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