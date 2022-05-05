Песков: у Путина есть более надежные источники, чем «Википедия»

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Песков заявил, что Путин пользуется более надежными источниками информации, чем «Википедия» Фото:

У российского лидера Владимира Путина существуют источники надежнее интернет-энциклопедии «Википедия». Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сам он Путин пользуется более надежными источниками информации», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Цитату приводит ТАСС.

Ранее на встрече с президентом генеральный директор общества «Знание» Максим Дрегваль рассказал, что в стране создадут альтернативу «Википедии». Он также предложил создать площадку для лекций в формате видео. Там свои ролики смогли бы публиковать победители конкурса «Лига лекторов», который проводит «Знание». В апреле Таганский райсуд Москвы оштрафовал фонд Wikimedia, которому принадлежит российская «Википедия», за статьи, содержащие «недостоверные данные о спецоперации в Буче и Мариуполе».

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У российского лидера Владимира Путина существуют источники надежнее интернет-энциклопедии «Википедия». Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сам он Путин пользуется более надежными источниками информации», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Цитату приводит ТАСС. Ранее на встрече с президентом генеральный директор общества «Знание» Максим Дрегваль рассказал, что в стране создадут альтернативу «Википедии». Он также предложил создать площадку для лекций в формате видео. Там свои ролики смогли бы публиковать победители конкурса «Лига лекторов», который проводит «Знание». В апреле Таганский райсуд Москвы оштрафовал фонд Wikimedia, которому принадлежит российская «Википедия», за статьи, содержащие «недостоверные данные о спецоперации в Буче и Мариуполе».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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