Песков: у Путина есть более надежные источники, чем «Википедия»

У российского лидера Владимира Путина существуют источники надежнее интернет-энциклопедии «Википедия». Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сам он Путин пользуется более надежными источниками информации», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Цитату приводит ТАСС.
Ранее на встрече с президентом генеральный директор общества «Знание» Максим Дрегваль рассказал, что в стране создадут альтернативу «Википедии». Он также предложил создать площадку для лекций в формате видео. Там свои ролики смогли бы публиковать победители конкурса «Лига лекторов», который проводит «Знание». В апреле Таганский райсуд Москвы оштрафовал фонд Wikimedia, которому принадлежит российская «Википедия», за статьи, содержащие «недостоверные данные о спецоперации в Буче и Мариуполе».
Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.
У российского лидера Владимира Путина существуют источники надежнее интернет-энциклопедии «Википедия». Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сам он Путин пользуется более надежными источниками информации», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Цитату приводит ТАСС. Ранее на встрече с президентом генеральный директор общества «Знание» Максим Дрегваль рассказал, что в стране создадут альтернативу «Википедии». Он также предложил создать площадку для лекций в формате видео. Там свои ролики смогли бы публиковать победители конкурса «Лига лекторов», который проводит «Знание». В апреле Таганский райсуд Москвы оштрафовал фонд Wikimedia, которому принадлежит российская «Википедия», за статьи, содержащие «недостоверные данные о спецоперации в Буче и Мариуполе».