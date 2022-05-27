Bloomberg: ЦБ ограничил операции банков UniCredit и Intesa в РФ

28 мая 2022 в 03:59 Размер текста - 17 +

Банк России ввел санкции против итальянских банков «Интеза» и «ЮниКредит» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Центробанк ввел временные ограничения на работу российских «дочек» итальянских банков «Интеза» и «ЮниКредит». Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. Согласно новым правилам, итальянские компании, консульства и граждане без российского вида на жительство не смогут снимать средства без разрешения местного руководства. «Кредиторы [UniCredit и Intesa] получили письма от центрального банка, в которых говорилось, что с 25 мая сроком на один год итальянские физические лица и фирмы, имеющие счета в российских подразделениях двух кредиторов, не могут выводить средства без разрешения местного руководства. Этим лицам и компаниям будет запрещено открывать новые счета», — говорится в статье. Регулятор также ограничил размер переводов для счетов, на которых находится более 100 тысяч евро или эквивалентная им сумма в других валютах. Исключение будет сделано для граждан Италии, проживающих в России, уточнили авторы. Ранее Банк России РФ ввел ограничение на движение средств в недружественные страны. Гражданам были разрешены переводы не превышающие пяти долларов в месяц. Такое решение стало ответом на заморозку части российских резервов иностранными банками. Экономические санкции в отношении России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Центробанк ввел временные ограничения на работу российских «дочек» итальянских банков «Интеза» и «ЮниКредит». Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. Согласно новым правилам, итальянские компании, консульства и граждане без российского вида на жительство не смогут снимать средства без разрешения местного руководства. «Кредиторы [UniCredit и Intesa] получили письма от центрального банка, в которых говорилось, что с 25 мая сроком на один год итальянские физические лица и фирмы, имеющие счета в российских подразделениях двух кредиторов, не могут выводить средства без разрешения местного руководства. Этим лицам и компаниям будет запрещено открывать новые счета», — говорится в статье. Регулятор также ограничил размер переводов для счетов, на которых находится более 100 тысяч евро или эквивалентная им сумма в других валютах. Исключение будет сделано для граждан Италии, проживающих в России, уточнили авторы. Ранее Банк России РФ ввел ограничение на движение средств в недружественные страны. Гражданам были разрешены переводы не превышающие пяти долларов в месяц. Такое решение стало ответом на заморозку части российских резервов иностранными банками. Экономические санкции в отношении России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.