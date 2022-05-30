Постпред РФ ответил на угрозы ЕС о сокращении импорта нефти из РФ

В России найдут других покупателей российского сырья. Такое заявление сделал постпред РФ в Вене Михаил Ульянов после договоренности лидеров стран Евросоюза о частичном запрете импорта российской нефти.
«Россия найдет других импортеров. Следует отметить, что она [Урсула фон дер Ляйен] теперь противоречит своим вчерашним заявлениям. Очень быстрое изменение образа мышления демонстрирует, что ЕС не в хорошей форме», — написал Ульянов в Twitter (заблокирован в РФ).
Ранее сообщалось, что Европейский союз согласовал введение эмбарго на две трети поставок российской нефти, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель к концу текущего года сократит импорт нефти из РФ на 90%.
В России найдут других покупателей российского сырья. Такое заявление сделал постпред РФ в Вене Михаил Ульянов после договоренности лидеров стран Евросоюза о частичном запрете импорта российской нефти. «Россия найдет других импортеров. Следует отметить, что она [Урсула фон дер Ляйен] теперь противоречит своим вчерашним заявлениям. Очень быстрое изменение образа мышления демонстрирует, что ЕС не в хорошей форме», — написал Ульянов в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее сообщалось, что Европейский союз согласовал введение эмбарго на две трети поставок российской нефти, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель к концу текущего года сократит импорт нефти из РФ на 90%. В Евросоюзе еще в начале апреля текущего года предложили запретить импорт российской нефти, однако Венгрия блокировала предложение. Из-за этого шестой пакет санкций откладывали. Премьер-министр Эстонии Каи Каллас заявлял, что ЕС в тупике из-за соглашения по эмбарго на нефть из России.