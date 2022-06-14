Власти Херсона устроили чистку среди чиновников

Чиновники, плохо справляющиеся с работой, будут уволены, заявил Кирилл Стремоусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Чиновники в Херсонской области, которые были назначены, пока регионом управлял киевский режим, при плохом выполнении работы будут уволены либо наказаны. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Все те, кто саботирует работу на местах и не дает в селах конкретной, четкой позиции относительно нашего будущего развития в составе РФ, будут в ближайшее время отстранены. Многие будут просто наказаны», — отметил он в видеообращении в своем telegram-канале.

Ранее Стремоусов заявлял, что в регионе состоится референдум о вхождении области в состав России. Он простил жителям Херсона кредиты, взятые в украинских банках, а также задолженности за коммунальные услуги, отмечает MK.RU . При этом украинские банковские карты перестали обслуживаться, дополняет Life.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под полный контроль российской армии в ходе спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, которая проходит с конца февраля. От националистов также освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

В июне жители Херсона начали получать российские паспорта. Кроме того, регион начал переходить на рублевую систему расчетов, а власти пообещали присвоить русскому языку статус государственного.

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