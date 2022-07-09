Минтранс: Калининград избежит транспортной блокады

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Чусовой, сортировка, железнодорожные пути, жд станция, грузовые поезда, запасный путь, отстойник, чусовой, спортивная база огонек, эко парк реки чусовой
Глава Минтранса заверил, что блокады Калининграда не будет (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявил, что Калининградская область не окажется в транспортной блокаде на фоне введенных ранее иностранных санкций. Об этом он рассказал на форуме «Территория смыслов».

«Точно нет», — приводит слова Савельева РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о транспортной блокировке Калининградского региона.

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД РФ из-за ограничения транзита. Россия потребовала в срочном порядке возобновить транзит в Калининград, Литва заявила, что не нарушала договор и лишь исполняла санкции Европы. Позже калининградский губернатор заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Россия считает, что конфликт урегулируется, однако готова к серьезному ответу.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявил, что Калининградская область не окажется в транспортной блокаде на фоне введенных ранее иностранных санкций. Об этом он рассказал на форуме «Территория смыслов». «Точно нет», — приводит слова Савельева РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о транспортной блокировке Калининградского региона. Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД РФ из-за ограничения транзита. Россия потребовала в срочном порядке возобновить транзит в Калининград, Литва заявила, что не нарушала договор и лишь исполняла санкции Европы. Позже калининградский губернатор заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Россия считает, что конфликт урегулируется, однако готова к серьезному ответу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...