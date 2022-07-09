Минтранс: Калининград избежит транспортной блокады

09 июля 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Глава Минтранса заверил, что блокады Калининграда не будет (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявил, что Калининградская область не окажется в транспортной блокаде на фоне введенных ранее иностранных санкций. Об этом он рассказал на форуме «Территория смыслов». «Точно нет», — приводит слова Савельева РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о транспортной блокировке Калининградского региона. Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД РФ из-за ограничения транзита. Россия потребовала в срочном порядке возобновить транзит в Калининград, Литва заявила, что не нарушала договор и лишь исполняла санкции Европы. Позже калининградский губернатор заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Россия считает, что конфликт урегулируется, однако готова к серьезному ответу. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявил, что Калининградская область не окажется в транспортной блокаде на фоне введенных ранее иностранных санкций. Об этом он рассказал на форуме «Территория смыслов». «Точно нет», — приводит слова Савельева РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о транспортной блокировке Калининградского региона. Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД РФ из-за ограничения транзита. Россия потребовала в срочном порядке возобновить транзит в Калининград, Литва заявила, что не нарушала договор и лишь исполняла санкции Европы. Позже калининградский губернатор заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Россия считает, что конфликт урегулируется, однако готова к серьезному ответу.