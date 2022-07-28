РИАН: в ресторан Моргенштерна* нагрянули силовики

28 июля 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

В Москве правоохранительные органы проводят проверку в ресторане «Kaif Provenance», принадлежащем рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщил РИА «Новости» источник. Как пояснил источник, поводом послужила жалоба в прокуратуру. На месте корреспонденту РИА «Новости» рассказали, что ресторан не работает, не пояснив причину. В ноябре 2021 года Моргенштерн уехал из России после обвинения в торговле наркотиками председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Комментируя сообщения СМИ об «окончательной эмиграции», блогер заверил, что «Россия от него так легко не отделается». 6 мая артист внесен в реестр иноагентов, причины тому рассказала член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Адвокат исполнителя Сергей Жорин рассказал, что Моргештерн пытается обжаловать решение Минюста РФ. 17 июня рэпер заявил о закрытии своего ресторана «Kaif Provenance» в Москве.