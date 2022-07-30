Британия увеличила число самолетов-разведчиков над Черным морем

Британские самолеты-разведчики вдвое увеличили активность над Черным морем с начала спецоперации на Украине. Об этом свидетельствует статистика, которую предоставили Королевские ВВС.
«С февраля количество вылетов британских самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint увеличилось с 6 до 18 в месяц. Наибольшее число вылетов RC-135 Rivet Joint пришлось на март, когда эти машины находились над Румынией», — передает «Ридус». Это специальный самолет электронного наблюдения, сенсоры которого замечают электронные излучения средств связи, радаров и других систем.
Британские экипажи налетали более 32 тысяч часов и совершили 1800 полетов в рамках подготовки к эксплуатации новых машин. Также британцам помогают союзники по НАТО для дозаправки во время боевого дежурства. Британия увеличивает частоту полетов одновременно с американскими самолетами.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявлял целью демилитаризацию и денацификацию Украины. Страны Запада помогают Киеву и отправляют им оружие. Ранее ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе.
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Британские самолеты-разведчики вдвое увеличили активность над Черным морем с начала спецоперации на Украине. Об этом свидетельствует статистика, которую предоставили Королевские ВВС. «С февраля количество вылетов британских самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint увеличилось с 6 до 18 в месяц. Наибольшее число вылетов RC-135 Rivet Joint пришлось на март, когда эти машины находились над Румынией», — передает «Ридус». Это специальный самолет электронного наблюдения, сенсоры которого замечают электронные излучения средств связи, радаров и других систем. Британские экипажи налетали более 32 тысяч часов и совершили 1800 полетов в рамках подготовки к эксплуатации новых машин. Также британцам помогают союзники по НАТО для дозаправки во время боевого дежурства. Британия увеличивает частоту полетов одновременно с американскими самолетами. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявлял целью демилитаризацию и денацификацию Украины. Страны Запада помогают Киеву и отправляют им оружие. Ранее ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе.