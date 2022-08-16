Кадыров: РФ будет диктовать условия, если Запад доведет до войны

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров высказался о мощи России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При столкновении Запада и России последняя будет диктовать свои условия, потому что это сильное государство. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Россия — это ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведет до этого [войны], будем мы. РФ, в конце-то концов, хватает союзников и партнеров», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее Кадыров посоветовал Западу дружить с Россией, передает телеканал 360. Это, по его мнению, нужно сделать «ради собственной безопасности», передает «Национальная служба новостей». Он добавил, что западным политикам стоит отойти от стратегии развала России, и процитировал президента РФ Владимира Путина, который говорил, что стоит кому-либо захотеть откусить от страны — тот останется без зубов.

Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины в феврале этого года. Основная задача российских войск — демилитаризация и денацификация территории, а также защита населения Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. США и западные страны активно помогают Украине, присылая туда иностранное вооружение.

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При столкновении Запада и России последняя будет диктовать свои условия, потому что это сильное государство. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Россия — это ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведет до этого [войны], будем мы. РФ, в конце-то концов, хватает союзников и партнеров», — написал он в своем telegram-канале. Ранее Кадыров посоветовал Западу дружить с Россией, передает телеканал 360. Это, по его мнению, нужно сделать «ради собственной безопасности», передает «Национальная служба новостей». Он добавил, что западным политикам стоит отойти от стратегии развала России, и процитировал президента РФ Владимира Путина, который говорил, что стоит кому-либо захотеть откусить от страны — тот останется без зубов. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины в феврале этого года. Основная задача российских войск — демилитаризация и денацификация территории, а также защита населения Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. США и западные страны активно помогают Украине, присылая туда иностранное вооружение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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