Кадыров: РФ будет диктовать условия, если Запад доведет до войны

16 августа 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров высказался о мощи России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При столкновении Запада и России последняя будет диктовать свои условия, потому что это сильное государство. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Россия — это ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведет до этого [войны], будем мы. РФ, в конце-то концов, хватает союзников и партнеров», — написал он в своем telegram-канале. Ранее Кадыров посоветовал Западу дружить с Россией, передает телеканал 360. Это, по его мнению, нужно сделать «ради собственной безопасности», передает «Национальная служба новостей». Он добавил, что западным политикам стоит отойти от стратегии развала России, и процитировал президента РФ Владимира Путина, который говорил, что стоит кому-либо захотеть откусить от страны — тот останется без зубов. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины в феврале этого года. Основная задача российских войск — демилитаризация и денацификация территории, а также защита населения Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. США и западные страны активно помогают Украине, присылая туда иностранное вооружение.

При столкновении Запада и России последняя будет диктовать свои условия, потому что это сильное государство. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Россия — это ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведет до этого [войны], будем мы. РФ, в конце-то концов, хватает союзников и партнеров», — написал он в своем telegram-канале. Ранее Кадыров посоветовал Западу дружить с Россией, передает телеканал 360. Это, по его мнению, нужно сделать «ради собственной безопасности», передает «Национальная служба новостей». Он добавил, что западным политикам стоит отойти от стратегии развала России, и процитировал президента РФ Владимира Путина, который говорил, что стоит кому-либо захотеть откусить от страны — тот останется без зубов. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины в феврале этого года. Основная задача российских войск — демилитаризация и денацификация территории, а также защита населения Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. США и западные страны активно помогают Украине, присылая туда иностранное вооружение.