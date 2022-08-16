«Известия»: европейцы заплатят вдвое больше за отопительный сезон

17 августа 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

Европейцам придется раскошелиться в грядущий отопительный сезон Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В отопительный сезон жителям европейских стран придется заплатить на 210 млрд евро больше, чем в 2021 году. Об этом рассказали в Фонде национальной энергетической безопасности. «В Европе идет подорожание всех ресурсов — от дров до газа и нефти. Причем кратное, а не процентное, поэтому отопительный сезон потребует дополнительных издержек на десятки миллиардов евро, за которые придется платить европейцам», — передает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев, пишут «Известия». Так, по словам заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривач, в прошлом отопительном сезоне Евросоюз оплатил за 250 млрд кубометров газа 290 млрд евро. В текущем же году ЕС планирует израсходовать около 200 млрд газа, при этом европейским странам придется заплатить уже более 500 млрд евро. То есть дополнительные траты составят порядка 210 млрд евро. Эксперт Гусев уточнил, что в Европе дорожают практически все ресурсы — от дров до газа и нефти. Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил о том, что в ЕС ввели правило, согласно которому резервуары для хранения российского газа в странах ЕС к зиме должны быть заполнены на 80%. В «Газпроме» предупредили, что зимой цены на газ могут быть достичь 4000 долларов за 1000 куб. м.

В отопительный сезон жителям европейских стран придется заплатить на 210 млрд евро больше, чем в 2021 году. Об этом рассказали в Фонде национальной энергетической безопасности. «В Европе идет подорожание всех ресурсов — от дров до газа и нефти. Причем кратное, а не процентное, поэтому отопительный сезон потребует дополнительных издержек на десятки миллиардов евро, за которые придется платить европейцам», — передает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев, пишут «Известия». Так, по словам заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривач, в прошлом отопительном сезоне Евросоюз оплатил за 250 млрд кубометров газа 290 млрд евро. В текущем же году ЕС планирует израсходовать около 200 млрд газа, при этом европейским странам придется заплатить уже более 500 млрд евро. То есть дополнительные траты составят порядка 210 млрд евро. Эксперт Гусев уточнил, что в Европе дорожают практически все ресурсы — от дров до газа и нефти. Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил о том, что в ЕС ввели правило, согласно которому резервуары для хранения российского газа в странах ЕС к зиме должны быть заполнены на 80%. В «Газпроме» предупредили, что зимой цены на газ могут быть достичь 4000 долларов за 1000 куб. м.