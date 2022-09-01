Politico: Запад нашел у себя слабое звено

Венгрия поддерживает Россию и сотрудничает с ней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Венгрия оказалась самым слабым звеном в политике Евросоюза в российско-украинском конфликте, потому что не вводила против России санкций и не поставляла Украине оружие. Статья об этом вышла в издании Politico.

«Позиция [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана по Украине, возникшая в то время, когда европейские лидеры беспокоятся об усталости от поддержки Украины и зимних скачках цен на энергоносители и инфляции, вызвала в Киеве и за рубежом обеспокоенность. Венгрия может оказаться самым слабым звеном Запада, стремящегося справиться с крупнейшим кризисом в Европе», — отмечается в материале.

Сообщается также, что позиция Венгрии ближе к России, чем к Украине. Одна из причин — энергетическая зависимость и инвестиции в Россию. О том, что у России есть союзники в Североатлантическом альянсе, такие как Турция и Венгрия, сообщает издание Дни.ру.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал заявление, что страны Европы приостановят соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, пишут « Невские новости» . Это решение станет новым ограничением в антироссийской политике ЕС в целом. Согласно новым правилам, срок получения въездных документов увеличится, а консульский сбор за оформление шенгенской визы вырастет с 35 до 80 евро, дополняет телеканал 360. Однако большинство стран Евросоюза выступили против полного запрета шенгенских виз для россиян, в том числе и Венгрия.

Запад усилил антироссийскую политику после начала спецоперации РФ на Украине. Несмотря на основные причины — демилитаризацию, денацификацию территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ, Евросоюз и США ввели против РФ жесткие экономические санкции. Однако правительство страны приняло меры, чтобы нивелировать удар, а в ЕС начался энергетический кризис.